Maltrattamenti alla moglie e atti persecutori alla ex: due uomini nei guai

SANTI COSMA E DAMIANO – Un 44enne di Santi Cosma e Damiano è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per il reato di maltrattamenti in famiglia. I militari hanno accertato che l’uomo in più occasioni, in un periodo compreso tra lo scorso aprile e agosto, aveva assunto una condotta violenta nei confronti della moglie. Il manesco marito era anche in possesso di armi da caccia regolarmente detenute ma visto l’accaduto si è provveduto a sequestrarle in via cautelativa. Nello stesso paese, per motivi simili, un 40enne è stato destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex compagna con applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo l’uomo si era reso responsabile di alcuni atti persecutori ai danni della donna.