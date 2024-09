Maxi incendio in via della Polveriera, possono rientrare in casa le famiglie evacuate

CISTERNA – Dopo il maxi incendio in via della Polveriera a Cisterna, il sindaco Valentino Mantini ha firmato oggi una nuova ordinanza che permette alle persone sfollate, circa 40, di tornare nelle proprie abitazioni. Il rientro però sarà caratterizzato da una serie di prescrizioni, di divieti e di obblighi. Tra questi quello di lavare accuratamente i prodotti agricoli raccolti nei terreni adiacenti all’area del rogo, di pulire i filtri dei climatizzatori e le superfici esterne dove si possono essere accumulate polveri e detriti. La nuova ordinanza, inoltre, impone il divieto di pascolo per gli animali erbivori.