Minaccia un familiare con un coltello a Itri, denunciato

ITRI – Martedì scorso a Itri i Carabinieri hanno denunciato un 49enne del posto per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare i militari sono stati chiamati a svolgere una mirata attività investigativa per individuare l’uomo che nel corso del pomeriggio, aveva aggredito un suo familiare di 55 anni, minacciandolo di morte brandendo un coltello della lunghezza di 14 cm. I Carabinieri hanno identificato il responsabile sequestrando l’arma utilizzata e denunciandolo.