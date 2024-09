Monitoraggio civico delle strategie territoriali Fesr, la tappa di Latina

LATINA – Nella giornata di oggi, presso la sala De Pasquale del Comune di Latina, si è tenuto il primo incontro dedicato al Monitoraggio Civico delle Strategie Territoriali finanziate dall’Obiettivo di Policy 5 del PR Lazio FESR 2021-2027.

Si tratta di un progetto pilota – selezionato dalla Commissione europea (DG Regional Policy, Unità Capacità amministrativa) e con la supervisione di esperti OCSE – finalizzato a sperimentare modalità innovative di coinvolgimento del partenariato nelle politiche di coesione realizzato dall’Autorità di Gestione insieme ad ANCI LAZIO.

Presenti Massimiliano Carnevale, vicesindaco di Latina, Massimiliano Pacifico, dirigente area Programmazione e Attuazione del PR FESR Lazio e Assistenza all’Autorità di Gestione, Angelica Vagnozzi, dirigente comunale, Luca Masi, coordinatore del comitato tecnico scientifico di Anci Lazio, Benedict Stefani e Giulia Cibrario di Ocse nonché Francesca De Chiara e Giulia Valeria Sonzogno di Monithon.

“Il monitoraggio civico – ha affermato il vicesindaco Carnevale – è un ulteriore passaggio rispetto al coinvolgimento dei partner locali che hanno caratterizzato tutto il percorso formativo della strategia civica del Fesr. Trentadue partner, 325 contributi, grazie alla piattaforma on-line sono stati presi in considerazione e integrati con la vision che questa amministrazione aveva ed ha per la nostra città, permettendo di centrare l’obiettivo di un programma di oltre 20 milioni che darà la possibilità di implementare la mobilità sostenibile e la qualità degli spazi pubblici a cominciare dai borghi, dai quartieri popolari e dalle aree più critiche della città”.

“Oggi – ha concluso il vicesindaco di Latina – è stata l’occasione per focalizzare l’attenzione sui progetti più avanzati, quali il secondo stralcio del Parco Porta Nord, la realizzazione dello skate park e la depavimentazione del parcheggio di via Neghelli, per raccogliere ulteriori suggerimenti e coordinarne il monitoraggio”.

L’iniziativa che si è svolta a Latina sarà replicata anche a Frosinone, Rieti e Viterbo coinvolte nel medesimo progetto: con la Manifestazione di interesse pubblicata nel 2023 si è data la possibilità ai partner locali (associazioni, terzo settore, enti del territorio) di fornire un contributo all’elaborazione della Strategia Territoriale.

Il progetto di Monitoraggio Civico consente di seguire l’avanzamento e i risultati conseguiti dagli interventi finanziati con le risorse del PR FESR Lazio 2021-2027 e nello specifico quelle destinate all’Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini”.

L’Associazione Monithon, che da anni supporta attivamente le comunità locali, le associazioni e gli enti del terzo settore nel monitoraggio di progetti pubblici, dalla fase di programmazione fino al completamento degli interventi, accompagnerà i partner locali nella pianificazione e realizzazione delle attività di monitoraggio civico.

Obiettivo degli incontri è quello di presentare le caratteristiche principali del metodo con cui devono essere condotte le attività di Monitoraggio Civico, già sperimentato con successo nell’iniziativa “A scuola di Open Coesione”.