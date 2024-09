Morte Satnam, la testimone fornisce un’altra versione ma viene indagata per omissione di soccorso

LATINA – Dopo il silenzio dei mesi scorsi, dovuto a quanto pare al timore di ritorsioni, oggi ha reso la sua testimonianza al Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario la dipendente della ditta Lovato che era presente il 17 giugno scorso, giorno del tragico incidente sul lavoro di Satnam Singh. Nell’incidente probatorio alla presenza del pm Martina Marra e dei legali della moglie del bracciante e di Lovato, tuttora in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato, la donna ha fornito una versione diversa rispetto a quella della compagna della vittima. Ha affermato di non aver visto fuoriuscire sangue dal braccio finito nel macchinario avvolgi plastica e ha precisato che il proprietario aveva ordinato di non toccare lo stesso macchinario. La testimone ha anche aggiunto che è stata la moglie di Satnam a chiedere di essere accompagnata a casa con lui. La posizione della donna resta comunque estremamente delicata: risulta infatti iscritta nel registro degli indagati per il reato di omissione di soccorso.