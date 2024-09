Muore a 66 anni in casa, tragedia a Santi Cosma e Damiano

SANTI COSMA E DAMIANO – Sarà l’autopsia a stabile le cause del decesso di un uomo di 66 anni di SS. Cosma e Damiano trovato privo di vita nella sua abitazione in località Cerri Aprano, dove viveva col figlio disabile. Dopo che da giovedì l’uomo non si vedeva in giro i familiari si sono preoccupati. Il figlio, vista la sua disabilità, non si è reso conto di quanto era accaduto e non ha potuto lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fatto la tragica scoperta. Il magistrato ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. L’amministrazione comunale di SS. Cosma e Damiano è intervenuta attraverso la polizia locale per trovare una struttura in grado di ospitare il figlio della vittima non autosufficiente.