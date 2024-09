Nettuno, terribile incidente stradale. Perdono la vita bimbo di 5 anni e sua zia

NETTUNO – Terribile incidente stradale ieri sera a Nettuno dove hanno perso la vita un bambino di 5 anni e sua zia di 39 anni incinta. Erano a bordo dell’auto guidata dalla mamma del bimbo e sorella della donna che è rimasta ferita in modo grave, è stata trasportata al San Camillo di Roma. Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto in via Cervicone dove due auto si sono scontrate. Una delle due, quella con a bordo le vittime, ha finito la sua corsa contro un albero e poi contro un muro. Anche l’uomo alla guida della seconda auto è grave. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, il personale sanitario del 118 e i carabinieri.