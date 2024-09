Norma, le fiamme ripartono. Strada Norbana aperta a senso unico alternato

NORMA – La strada Norbana è percorribile attualmente a senso unico alternato per l’intervento dei Vigili del fuoco dopo che l’incendio divampato questa mattina è ripartito. Le operazioni di bonifica sono in corso e per permettere il lavoro dei pompieri e della Protezione Civile è stato necessario chiudere la strada a senso alternato. Le fiamme però stanno interessando la parte alta verso la zona collinare dove stanno intervenendo i canadair. Attualmente anche le linea internet è fuori uso perché i cavi sono bruciati nell’incendio, si sta provvedendo – ha spiegato il sindaco Andrea dell’Omo – a ripristinare tutto con il gestore della linea.