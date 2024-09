Omicidio stradale, Ali Hoxha rimane ai domiciliari

LATINA – E’ stato ascoltato oggi dal Gip del Tribunale di Latina Laura Morselli per l’udienza di convalida, Ali Hoxha, il 22enne alla guida della Golf che nella notte tra venerdì e sabato è uscita fuori strada in via Sant’Anastasia a Fondi e ha provocato la morte di Mariagrazia Bedin, 24enne compagna dello stessi Ali e mamma di 3 bambini, oltre al ferimento del figlio più piccolo della coppia e della sorella di lui.

Il ragazzo si trova agli arresti domiciliari per omicidio stradale e lesioni, è risultato positivo ad alcol e narco test. Oggi ha risposto alle domande del gip e ha spiegato che mentre rientravano a Pontinia dopo una festa in famiglia, Mariagrazia gli avrebbe detto di stare attento e lui a quel punto avrebbe sterzato dopo aver visto un’ombra, poi ha perso il controllo dell’auto che si è cappottata lungo il rettilineo. Mariagrazia non ce l’ha fatta. A conclusione dell’udienza il gip Morselli ha convalidato il fermo e il provvedimento degli arresti domiciliari per Hoxha.