Perseguita la ex e si fa trovare al ristorante da lei frequentato: arrestato 40enne a Fondi

FONDI – Per tutto il giorno l’aveva minacciata con messaggi offensivi e minatori, poi la sera si è fatto trovare nel ristornate dove lei va abitualmente. Solo che il 40enne era sottoposto alla misura del braccialetto elettronico antistalker per maltrattamenti e atti persecutori ai danni della ex compagna. L’allarme dell’attivazione del braccialetto è arrivato sabato sera alla Centrale Operativa Telecomunicazioni. Il braccialetto è costituito da due dispositivi, uno al braccio o alla caviglia dello stalker, l’altro in possesso della vittima e qualora il molestatore superi i limiti spaziali decisi dal giudice, questo si innesca e segnala il pericolo. I poliziotti sono quindi intervenuti in un ristorante di Fondi, trovando la donna all’esterno del locale. E’ stata lei a indicare il suo ex compagno, il quale, anche alla presenza degli Agenti, non ha mostrato alcun ripensamento, mostrandosi compiaciuto della propria “impresa”. D’intesa con il PM di turno si è proceduto al suo arresto ai domiciliari, in attesa dell’udienza che si è svolta nella giornata odierna innanzi al Tribunale di Latina. Per l’uomo è stato disposto il trasferimento in carcere.