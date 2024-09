Polizia stradale di Latina dà il via alla campagna Safety Days

LATINA – Nella giornata di mercoledì 18 settembre la Sezione Polizia Stradale di Latina sarà presente presso uno spazio espositivo all’interno del Centro Commerciale Latina Fiori per un evento di carattere (in)formativo sulla sicurezza stradale. Saranno messe in mostra specifiche apparecchiature e veicoli in uso alla Specialità, verranno proiettati video multimediali e verrà diffuso materiale informativo. L’iniziativa è svolta in contemporanea alla campagna europea congiunta di sicurezza stradale “SAFETY DAYS” promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network.

L’obiettivo è quello di ottenere, a livello europeo, una giornata a zero vittime sulle strade, a cui si aggiungono:

• aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, oggi più che mai in aumento;

• richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi all’obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, per il 2030;

• dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade europee.

In occasione di questa operazione il Compartimento Polizia Stradale per il Lazio – Umbria predisporrà sull’intero territorio regionale mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, individuabili nella elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e nell’uso di telefoni cellulari alla guida (principale fonte di distrazione).

L’attività di controllo e contrasto si accompagnerà, per l’intero mese di settembre, allo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e (in)formazione rivolte ai cittadini nelle maggiori città capoluogo della Regione Lazio.