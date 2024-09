Incidente sulla Pontina, bici travolta. Disagi alla circolazione

APRILIA – Un incidente si è verificato questa mattina sulla Pontina al km 44,7 in direzione Latina dove una bici è stata travolta da un’auto. I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare il ferito, in gravi condizioni, in ospedale. Per i rilievi sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia che dovrà ricostruire le cause dell’incidente. Disagi alla circolazione anche a causa del maltempo.