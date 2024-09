Processo “Puro Sangue” a Latina, chieste condanne per oltre 76 anni di carcere

LATINA – 76 anni di carcere per 8 esponenti del clan Ciarelli, coinvolti nell’operazione Purosangue, messa a segno due anni fa a Latina con l’arresto di 15 persone. E’ la richiesta presentata dopo cinque ore di requisitoria nel Tribunale del capoluogo dai pubblici ministeri Luigia Spinelli e Valentina Giammaria. Ai membri del sodalizio sono stati contestati principalmente dei reati con l’aggravante del metodo mafioso ed è stata elencata una lunga serie di estorsioni e intimidazioni ai danni di professionisti, commercianti e perfino detenuti. Le pene richieste variano dai 9 ai 13 anni ma non riguardano Ferdinando Ciarelli detto ‘Macu’, per il quale si prospetta l’assoluzione per intervenuta prescrizione, essendo cadute le aggravanti. La sentenza arriverà nella prossima udienza, fissata per il 7 ottobre.