APRILIA – Un uomo di 60 anni è stato rapinato nel giardino della sua abitazione ad Aprilia. E’ stato lui stesso a chiamare i Carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza: un uomo si è introdotto nel suo giardino minacciandolo con una pistola e dopo essere stato raggiunto da un complice gli hanno portato via 200 euro. Le indagini per rintracciare i malviventi sono in corso da parte dei Carabinieri.