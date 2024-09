Ricettazione, i Carabinieri denunciano un uomo di 56 anni a Sabaudia

SABAUDIA – Venerdì scorso, a Sabaudia, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino bulgaro residente a Latina, per il reato di ricettazione. L’uomo è accusato di aver fatto sottoscrivere un contratto di vendita per un’autovettura a un cittadino di Fondi, nonostante il mezzo risultasse provento di furto. L’auto era stata infatti denunciata come rubata il 9 agosto presso la Questura di Latina. Grazie alle indagini condotte dai Carabinieri, è stato possibile identificare il responsabile della tentata vendita fraudolenta, che ora dovrà rispondere del reato di ricettazione.