Ristorante senza autorizzazioni sull’Appia: scattano i sigilli

FORMIA – La sera scorsa a Formia i carabinieri della stazione locale hanno effettuato un’ispezione in un ristorante situato lungo la via Appia. I militari hanno scoperto che il locale era del tutto sprovvisto di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande. Questo ha comportato sanzioni per un ammontare complessivo di 5mila euro e soprattutto un provvedimento di chiusura con apposizione di sigilli.