MINTURNO – Un 23enne di Minturno è stato arrestato dai carabinieri per furto e ricettazione. Il ragazzo è stato sorpreso insieme a un compaesano 60enne, denunciato, mentre vendeva per 447 euro a un “compro oro” di Formia, una collana in oro con pendente, rubata al padre. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.