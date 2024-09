Rubano un marsupio da un’auto in sosta in via Poma, trovati in possesso anche di passamontagna

APRILIA – Avevano rubato un marsupio da un’auto in sosta in via Poma ad Aprilia ma tre giovanissimi, tra cui un minorenne, sono stati subito rintracciati dai Carabinieri. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i tre autori del furto aggravato sono stati trovati in possesso di alcuni effetti personali della vittima e soprattutto di un passamontagna, uno scaldacollo, guanti e cannocchiali. Come disposto dall’Autorità giudiziaria due autori sono stati arrestati e il terzo minorenne è stato denunciato all’A.G. minorile.