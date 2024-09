SANTI COSMA E DAMIANO – Rimaniamo in ambito scolastico perché nella notte tra il 10 e 11 settembre in una scuola di Santi Cosma e Damiano alcuni malviventi, forzando una porta di emergenza, si sono introdotti nel plesso rubando 36 tablet e 49 computer portatili, molti dei quali accantonati poiché inefficienti. Sono in corso indagini dei Carabinieri per identificare gli autori del furto.