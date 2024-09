Sabaudia apre domenica la campagna Ottobre rosa

SABAUDIA – Domenica 29 settembre 2024, alle ore 18:00, la Corte del Comune di Sabaudia ospiterà la cerimonia di apertura dell’Ottobre Rosa, con la LILT Provinciale di Latina al centro di questa iniziativa dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Un appuntamento ormai consolidato che coinvolge istituzioni, autorità sanitarie e la comunità locale, sottolineando l’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro una delle malattie femminili più diffuse.

Durante la serata si svolgerà il passaggio della “Catena Rosa” dal Sindaco del Comune di Cisterna di Latina, Valentino Mantini a quello di Sabaudia, rinnovando un gesto simbolico che rappresenta l’unione e la volontà di fare rete nella battaglia contro il tumore al seno. La LILT, in sinergia con la ASL, la Breast Unit e le Istituzioni nazionali e locali, ribadirà il proprio impegno nel sensibilizzare e informare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

L’evento sarà moderato dalla scrittrice Stefania De Caro e vedrà la partecipazione speciale di Carolina Marconi, personaggio televisivo, che porterà la sua personale testimonianza nella lotta contro il tumore al seno, trasmettendo un messaggio di speranza e coraggio a tutte le donne e famiglie presenti.

Il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, insieme all’Assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni, hanno dichiarato congiuntamente:

“Siamo orgogliosi di essere il Comune che quest’anno inaugura l’Ottobre Rosa, un’iniziativa fondamentale per mantenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Il passaggio della Catena Rosa è un simbolo che ci ricorda quanto sia cruciale la collaborazione tra istituzioni e associazioni come la LILT, per garantire a tutte le donne l’accesso a strumenti di prevenzione e cura.”

La cerimonia si concluderà con l’illuminazione della Torre Civica di Sabaudia, alta 46 metri, con un fiocco rosa che resterà visibile per tutto il mese di ottobre, come simbolo della campagna e dell’impegno continuo della comunità nella lotta contro il tumore al seno.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, per fare squadra e sostenere insieme il messaggio di prevenzione e solidarietà che l’Ottobre Rosa porta avanti.

La serata sarà impreziosita dal suono dolce e dell’arpa, suonata dalla Maestra Stefania Marcuzzi.