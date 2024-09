Sabaudia in lutto per la scomparsa di Luciano Colantone

Sabaudia in lutto per l’improvvisa scomparsa del consigliere comunale Luciano Colantone. 65 anni, delegato ai gemellaggi nell’amministrazione Mosca, Colantone era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di rianimazione del Goretti di Latina a causa di una grave forma di polmonite, contratta a quanto pare durante una crociera organizzata per festeggiare il suo compleanno. Messaggi di cordoglio sono arrivati dallo stesso sindaco e da numerosi esponenti politici.