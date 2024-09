Satnam Singh, oggi in Tribunale arriva la supertestimone

LATINA – Sarà ascoltata questa mattina in Tribunale a Latina una dipendente dell’azienda di Borgo Santa Maria dove lavorava Satnam Singh, il bracciante indiano morto in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. Si tratta di una supertestimone che sarà ascoltata in sede di incidente probatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario. La donna non aveva voluto rilasciare la sua testimonianza ma dovrà comunque raccontare cosa è accaduto quel 17 giugno all’interno dell’azienda agricola Lovato, quando Satnam è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal titolare con il braccio amputato davanti la sua abitazione per poi morire. Secondo la difesa la donna potrebbe fornire informazioni importanti sui fatti e sulla serie di drammatiche sequenze attraverso le quali si è consumata la morte del bracciante. “Sono spaventata, ho ricevuto minacce”, ha detto la donna, e sarebbe questo il motivo per cui finora non ha mai parlato di quanto accaduto nell’azienda lo scorso 19 giugno.