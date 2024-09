Serata da incubo per una 40enne, schiaffeggiata e rapinata in casa

FORMIA – Momenti da incubo, la sera scorsa, per una 40enne romena alloggiata a Formia per un breve periodo di soggiorno. La donna si è ritrovata in casa due banditi, che non hanno esitato a minacciarla con una pistola e a sferrarle uno schiaffo pur di farsi consegnare del denaro. Una volta arraffati 800 euro i due si sono dileguati e a nulla è servito l’immediato intervento dei carabinieri, allertati dalla stessa vittima. I militari hanno raccolto delle tracce nell’abitazione e hanno visionato le riprese dei vicini circuiti di videosorveglianza. Si sta tuttora indagando per risalire ai responsabili.