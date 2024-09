Si torna a correre con Uisp: a Le Prate il trofeo “Madonna della Vittoria”

Dopo la pausa estiva riparte il Grande Slam Uisp con il Trofeo “Madonna della Vittoria”, gara sulla distanza di 10 chilometri giunta alla 38esima edizione e curata dall’Atletica Sermoneta Asd. La corsa, realizzata in collaborazione con la Giunta Comunale di Sermoneta, è abbinata al quarto “Memorial Gennaro Tedesco”, indimenticato socio e corridore dell’associazione organizzatrice. L’appuntamento è per domani con start alle 18. Il percorso, interamente pianeggiante, si svilupperà in due giri di 5 km attraverso le località di Monticchio e Pontenuovo. Alla fine ricche premiazioni e pasta party per tutti.

Lo scorso anno il vincitore è stato Francesco Guidi con un tempo di 33’45’’, davanti a Gabriele Carraroli (34’15’’) e Federico Cellucci (34’22). Tra le donne si è imposta Angela Mattevi con un tempo di 37’35’’, davanti a Pamela Gabrielli (40’55’’) e Fiorenza Zorzetto (41’02’’).