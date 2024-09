Spedizione irpina ricca di insidie per il Latina

Domani, sabato 21 settembre, alle 20.45 il Latina sarà di scena al “Partenio Lombardi” per affrontare un Avellino in crisi di risultati. Mister Padalino ha preannunciato novità nell’undici di partenza, sia per gli strascichi del posticipo con il Foggia sia in previsione dell’impegno ravvicinato di mercoledì prossimo con il Messina. Il tecnico ha recuperato Ercolano ma potrà contare su Bocic solo a mezzo servizio. Da non escludere l’impiego dal primo minuto di elementi finora poco utilizzati, come Saccani, Ndoj e Martignago. Come affermato nella consueta conferenza stampa della vigilia, ai nerazzurri non dovrà interessare la contestazione dei tifosi irpini e neanche la voglia di riscatto degli avversari: con il giusto atteggiamento, ha osservato il mister, si potrà raccogliere un risultato positivo!