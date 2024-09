Stalking, condannato a due anni e sei mesi Marco Canale

CORI – Il Gup del Tribunale di Latina ha condannato a due anni e sei mesi Marco Canale, già noto per il duplice omicidio di Cori nel 1997. L’uomo era accusato di stalking aggravato dall’uso di mezzi informatici nei confronti dell’ex marito della sua compagna. Canale ha perseguitato l’uomo con minacce via WhatsApp tra luglio e ottobre 2023, ignorando un divieto di avvicinamento. L’uomo lo aveva denunciato lo scorso anno e a marzo l’uomo era stato arrestato. Ora il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mara Mattioli ha confermato la pena richiesta dal pm di due anni e sei mesi.