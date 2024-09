Stranieri irregolari scoperti e subito rimpatriati dalla Polizia

LATINA – Nuova operazione della polizia di Latina per il contrasto all’immigrazione irregolare. Nella giornata di ieri e questa mattina gli agenti hanno svolto dei controlli sul territorio sorprendendo due stranieri clandestini: per un Gambiano di 29 anni, sbarcato sulle coste sicule nel 2014 e macchiatosi dei reati di riciclaggio e ricettazione, è scattato il rimpatrio immediato dalla frontiera aerea di Fiumicino; per un nigeriano di 31 anni, condannato nel 2021 per spaccio di stupefacenti, è stato disposto l’accompagnamento presso il Centro per i Rimpatri di Potenza.