Tamponò l’auto della compagna: resta ai domiciliari

LATINA – Interrogatorio di garanzia, questa mattina, per il 37enne di Monte San Biagio arrestato la mattina scorsa a Pontinia dopo aver tamponato l’auto della compagna, averla minacciata e averla rapinata della borsa. Finito agli arresti domiciliari, l’uomo ha risposto alle domande del Gip del Tribunale di Latina, Mara Mattioli, e ha respinto tutte le accuse spiegando di aver sbagliato manovra e di aver urtato involontariamente l’auto della vittima. Una versione che non ha convinto il giudice, che ha confermato gli arresti domiciliari per il 37enne, in passato già destinatario di un divieto di avvicinamento a un’altra donna.