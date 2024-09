Terracina, tenta di investire e poi speronare la macchina dei Carabinieri: 22enne tunisino arrestato

TERRACINA – Questa mattina a Terracina i Carabinieri hanno arrestato, nella flagranza del reato per resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino tunisino di 22 anni residente a Lenola che è stato anche denunciato insieme ad un connazionale, per concorso in ricettazione e possesso di chiavi alterate o grimaldelli.

L’arrestato, questa notte mentre era alla guida della sua autovettura con a bordo il 28enne, alla segnalazione di alt dei militari operanti, prima ha fatto finta di accostare sul margine destro, ma giunto all’altezza del Carabiniere, improvvisamente ha accelerato cercando di investirlo, non riuscendo solo grazie alla prontezza di riflessi del militare che, con un balzo all’indietro, è riuscito a evitare l’impatto.

Immediatamente sono stati inseguiti per alcuni chilometri e il 22enne ha più volte cercato di provocare l’impatto con il mezzo militare. In particolare, il conducente dell’autovettura, incurante degli avvisi audio-luminosi degli operanti, si è immesso, contromano, in una via centrale della città a velocità sostenuta, effettuando manovre azzardate che hanno messo in pericolo l’incolumità anche degli altri utenti della strada che in quel momento stavano circolando, terminando la corsa in una strada senza uscita, dove sono stati bloccati.

Il veicolo, è stato accertato dai Carabinieri, era provento di furto, messo a segno a Latina lo scorso 11 settembre. All’interno sono stai trovati un piede di porco e una pinza taglia bulloni. Il mezzo è stato riconsegnato alla proprietaria, mentre gli arenesi atti allo scasso sono stati sequestrati.