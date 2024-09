Trasporti, proclamato un nuovo sciopero per il 20 settembre

Nuovo sciopero dei trasporti proclamato in tutto il Lazio per la giornata di venerdì 20 settembre. Le sigle Usb e Cobas lavoro privato, Adl, Sgb e Cub hanno aderito infatti a una mobilitazione nazionale della durata di 24 ore, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le corse saranno garantite fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59. Per ulteriori informazioni consultare il sito cotralspa.it

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza della OS USB Lavoro Privato:

Per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo “CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/ 2027 ai sensi dell’art.3 c.2) CCNL 28 11 2018

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza delle organizzazioni sindacali Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb, Cub Trasporti:

Aumento salariale di 300 euro

Riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti

Adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL

Blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL

Al precedente sciopero della durata di 24 ore dell’organizzazione sindacale Usb lavoro privato ha aderito il 17,04% dei dipendenti in servizio nella fascia oraria interessata dall’agitazione.