Un omaggio floreale a Latina per la Breccia di Porta Pia

LATINA – Un comitato composto da diverse realtà e associazioni di Latina e provincia ha organizzato per venerdì 20 settembre un’iniziativa per ricordare la Breccia di Porta Pia nel giorno del 154esimo anniversario dello storico evento simbolo dell’Unità d’Italia. Il 20 settembre del 1870, infatti, avvenne uno degli episodi più significativi del Risorgimento Italiano, in seguito al quale Roma divenne Capitale d’Italia. Per celebrare la ricorrenza è stato organizzato un omaggio floreale al monumento del Bersagliere, in piazza Roma. L’appuntamento è fissato alle 19.

Compongono il comitato promore: Forza Italia Comunale di Latina, Associazione “La Scelta per Davide Latina Amica d’Israele, “Liberisti italiani”, Associazione”Anima Latina”, settimanale “Fatto a Latina”, quindicinale “NeoLatina”, Associazione culturale “Città Domani”, Bassiano Futura, Partito Socialista, “Giardino dei Fieri Pontini”, Associazione “Gabriele D’Annunzio”.