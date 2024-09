Vaccinazioni, si riparte in tutta la regione

Al via domani(1 ottobre) in tutto il Lazio le campagne vaccinali anti-Covid, antinfluenzale e anti-polmonite pneumococcica, aperte alle fasce della popolazione previste dalle raccomandazioni ministeriali. Per la anti-Covid 19, raccomandata agli over 80, il vaccino sarà disponibile con oltre 500mila dosi presso gli ospedali e nei centri delle Asl e dei Policlinici. La antinfluenzale, con un milione e 305mila vaccini disponibili, sarà rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili e ai bambini fino ai 6 anni compiuti, mentre la campagna anti-polmonite pneumococcica sarà a favore soprattutto delle persone fragili e degli anziani. La somministrazione sarà garantita dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie.