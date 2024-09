Vende vodka a un minore che finisce in ospedale: denunciato

PRIVERNO – Un commerciante di Priverno è stato denunciato dai Carabinieri per aver venduto una bottiglia di vodka a un minorenne, che però ha accusato un malore ed è finito in ospedale. L’esercente è un cittadino del Bangladesh di 36 anni, residente a Fondi, titolare di un negozio di generi alimentari del paese. Come accertato dai militari, il minore ha bevuto una grande quantità di vodka acquistata e si è poi sentito male, tanto da rendere necessari i soccorsi e il suo trasferimento all’ospedale di Terracina, dove è stato refertato per “abuso di alcolici”. Per il titolare dell’attività sono stati ipotizzati i reati di somministrazione di bevande alcoliche a minori e lesioni personali colpose.