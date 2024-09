Via delle Batterie al Circeo, respinta la richiesta di sospensiva delle ordinanze comunali

SAN FELICE CIRCEO – Il Tar di Latina respinge la richiesta di sospensiva dell’efficacia delle ordinanze comunali riguardanti via delle Batterie e avanzata dal Consorzio La Batteria e La Vasca Moresca. L’ordinanza del Tribunale Amministrativo, pubblicata l’11 settembre 2024, riguarda due ordinanze comunali. La prima, n°55/2024 della Polizia Locale, con cui è stato istituito il “divieto di transito a tutti gli autoveicoli con esclusione di quelli dei residenti, dei proprietari e/o regolari detentori di immobili, e divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, a tutti gli autoveicoli in via delle Batterie dal civico 39 all’intersezione con via Vasca Moresca e in via Vasca Moresca, comprese strade confluenti”, fino al 15 ottobre 2024, periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi; la seconda, n°59/2024, è un’ordinanza sindacale contingibile e urgente inerente all’apertura del cancello di via delle Batterie ai fini della pubblica sicurezza.

Il Tar, con l’ordinanza con cui ha rigettato la domanda cautelare, specifica che i provvedimenti impugnati, «contrariamente a quanto teorizzato dai ricorrenti, non riguardano il tema dell’appartenenza della strada o del cancello, ma sono espressamente motivati con la necessità, prevalente su eventuali interessi privatistici, di attuare le misure di prevenzione degli incendi boschivi in un’area a rischio molto alto e in particolare di assicurare il libero transito dei mezzi di soccorso, peraltro in un periodo temporale definito». Per questi motivi, il Tar di Latina ha rigettato la domanda di tutela cautelare: le ordinanze, quindi, resteranno in vigore.