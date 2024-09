Videosorveglianza, approvati i progetti di 20 Comuni pontini

LATINA – Si è riunito ieri in prefettura il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Vittoria Ciaramella. Hanno preso parte all’appuntamento 20 comuni pontini, insieme ai vertici provinciali delle forze di polizia. Latina, Castelforte, Cisterna, Cori, Fondi, Gaeta, Minturno, Monte San Biagio, Priverno, Prossedi, Rocca Massima. Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sperlonga, Spigno Saturnia, Terracina e Ventotene, hanno risposto all’avviso pubblico della Regione Lazio “Sicurezza in Comune”, che prevede il finanziamento di progetti finalizzati all’ampliamento o all’integrazione dei sistemi di videosorveglianza. L’obiettivo è l’installazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli già esistenti, ma anche la riqualificazione delle aree urbane degradate e considerate critiche per la sicurezza e la coesione sociale.

Questi progetti si integrano con quelli finanziati dal Fondo per la sicurezza urbana e hanno la finalità di lavorare sulla sicurezza percepita dai cittadini nei centri e nelle periferie, anche con l’installazione di sistemi di videosorveglianza collegati con le centrali operative delle forze dell’ordine e saranno in funzione h24. Tutti i progetti presentati hanno ricevuto il parere positivo richiesto dalla Regione. Il passo successivo sarà la valutazione di un’apposita commissione regionale.