Villaggio dello Sport, festa in piazza a Latina per la prima giornata della Settimana europea

LATINA – Ha preso il via, nel pomeriggio di oggi, la Settimana europea dello sport 2024 organizzata dal Comune di Latina all’interno della quale trova spazio, fino al 30 settembre prossimo, il Villaggio dello Sport della Pontina-Comunità europea dello Sport 2024.

Prima del taglio del nastro si è reso omaggio, con il rispetto di un minuto di silenzio, al consigliere comunale di Sabaudia, Luciano Colantone, scomparso nella notte all’età di 65 anni. Una bruttissima notizia che ha colpito la comunità di Sabaudia e le istituzioni tutte della provincia pontina.

All’inaugurazione hanno preso parte, oltre al sindaco del Capoluogo Matilde Celentano e all’assessore allo sport Andrea Chiarato, anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Sabaudia (Massimo Mazzali, delegato allo Sport), Terracina (assessore allo Sport Alessandra Feudi), Fondi (il sindaco Beniamino Maschietto), Maenza (sindaco Loreto Polidoro), Priverno (assessore allo Sport Luigina Vellucci) e di Pontinia (assessore allo Sport Simone Coco), municipalità quest’ultime che, insieme a Latina, San Felice Circeo e Formia, compongono la Pontina-Comunità europea dello Sport 2024, titolo conferito dall’Aces.

A rappresentare l’associazione senza fine di lucro, con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna i titoli di Regione, Capitale, Comunità, Città Europea dello Sport, ponendosi l’obiettivo di promuovere lo sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare verso i bambini, gli anziani e i disabili, sono stati i delegati Alessio Di Maio e Fabrizio Santangelo. Tra gli ospiti di questa prima giornata, affrontata con grande entusiasmo tra gli atleti di una quarantina di associazioni e società sportive del territorio, anche i delegati Uisp, Opes, Cip, Coni e Cics, rispettivamente Domenico Lattanzi, Daniele Valerio, Renato Latini, Marcello Zanda e Luca Paldino.

Il sindaco Celentano, subito dopo il taglio del nastro avvenuto simbolicamente sul palco allestito in piazza del Popolo, ha evidenziato che “la Settimana Europea dello Sport promuove l’attività sportiva e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei, fondandosi su valori di inclusione, benessere e appartenenza”. “Sono molto orgogliosa del fatto che la nostra città in questa edizione 2024 – ha affermato la prima cittadina – ha saputo valorizzare gli sportivi del luogo e calamitare le energie sportive di altri otto Comuni della provincia, qui ben rappresentanti, offrendo lo spazio per la promozione delle attività di numerose discipline sportive. Mi piace sottolineare che lo sport debba essere sempre accessibile a tutti, indipendentemente da età, genere, abilità o background. Lo sport è uno spazio in cui ogni individuo può trovare il proprio posto. La pratica sportiva è essenziale per mantenere un corpo sano e una mente equilibrata, contribuendo al miglioramento del benessere complessivo. La partecipare a eventi sportivi rafforza il senso di comunità, permettendo a persone di diverse generazioni e culture di connettersi attraverso valori comuni come il rispetto e la solidarietà”.

Entusiasta della prima giornata di eventi l’assessore Chiarato che ha ringraziato l’Aces, il Coni, il Comitato italiano paralimpico e tutti i sindaci e i delegati allo sport dei comuni facenti parte della “Pontina” comunità europea dello sport 2024 per la partecipazione: “E’ bello vedere – ha affermato l’assessore Chiarato – una partecipazione così ampia nella nostra città, animando il centro storico con una serie di eventi sportivi per tutti i gusti, dal calcetto all’arrampicata, dalla boxe alla danza, dal salto con l’asta alle discipline di arti marziali. Abbiamo coinvolto oltre quaranta sodalizi sportivi attraverso un avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse. Ed è stato un successo di adesioni. Oggi la sola inaugurazione si è trasformata in festa. Rinnovo l’invito ai cittadini di Latina e ai cittadini della provincia di Latina di venire in città a vivere un programma sportivo, basato sui principi dell’inclusione, del benessere e della partecipazione”.

Il programma di oggi si è svolto in un clima di assoluta serenità, alla presenza di numerosi bambini che si sono cimentati in pieno centro storico con i pattini a rotelle, il mini golf e il mini basket.

Il pubblico ha potuto assistere anche a una performance delle majorettes Blue Twirling di Latina, prima dell’avvio del talk show sul futuro della Comunità Pontina dello Sport.

Gli eventi sporti e gli approfondimenti sui temi della Settima europea dello sport proseguiranno fino al 30 Settembre negli spazi del Villaggio dello Sport nel centro cittadino di Latina.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

* ATLETICA NISSOLINO Pedana, Salto con l’asta Via Diaz pomeriggio

* INFOR RTV Piazza del Popolo pomeriggio

* OPES Corso della Repubblca pomeriggio

* UNESCO LATINA Piazza del Popolo pomeriggio

* FAIRPLAY APS Piazza del Popolo pomeriggio

* ANSMeS LATINA Piazza del Popolo pomeriggio

* PANATHLON LATINA Piazza del Popolo pomeriggio

* ANTHEA SKATING PATTINAGGIO ARTISTICO presso l’arena del Cambellotti pomeriggio

* SPEEDY WHEELS PATTINAGGIO A ROTELLE Via PIO VI , Via E. di Savoia, Corso della Repubblica

* URAP UNIONE RUGBY AGRO PONTINO ore 17:00 – 19:00 Piazza del Popolo

* LATINA BASKET Piazza del Popolo pomeriggio

* REAL LATINA ore 17:00 – 19:00 – Piazza del popolo

* UISP JUNGLE ROCK PARETE PER ARRAMPICATA Ore 15:00 – 19:00 – Piazza del Popolo

* UISP ASD CIRCEO GINNASTICA RITMICA ore 16:30 – 18:30 – Piazza del popolo

* UISP ENJOY BALLI DI GRUPPO ore 18:00 – 18:30 Piazza del Popolo