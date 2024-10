41enne di Cisterna accoltellato a Lariano

CISTERNA – E’ finito in manette per tentato omicidio un 48enne di Lariano che ha accoltellato all’addome un 41enne di Cisterna, in piazza Sant’Eurosia, a Lariano a seguito di una lite. Lo scorso primo ottobre, secondo la ricostruzione, i due hanno avuto una lite, presumibilmente per rivalità sentimentali e la discussione è precipitata. La vittima ha riportato quattro ferite profonde all’addome, inferte con un paio di forbici da elettricista e un coltello. Il 48enne è stato fermato dai Carabinieri mentre aveva ancora mani e vestiti sporchi di sangue. Nel corso del sopralluogo, i militari dell’Arma hanno sequestrato un paio di forbici e un coltello, nascosto dietro una siepe, ritenuto compatibile con quello utilizzato nell’aggressione. Il 41enne di Cisterna versa in gravi condizioni in ospedale. Il 48enne si trova ora in carcere.