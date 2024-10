A bordo di un’auto clonata e con 4 proiettili, due uomini denunciati ad Aprilia

APRILIA – Durante un controllo i Carabinieri di Aprilia hanno fermato un’auto con a bordo tre persone. Durante i controlli è emerso che la carta di circolazione, le targhe e il numero di telaio abbinati al veicolo controllato, erano intestate a una terza persona e che, nella realtà, appartenevano a un’altra autovettura. Era a tutti gli effetti un veicolo “clonato”, sottoposto a sequestro per gli accertamenti.

Il controllo ha interessato anche gli occupanti del veicolo, un 38enne campano e un cittadino straniero di 25 anni, residente in Liguria, trovato in possesso di 4 proiettili calibro 38 special senza alcun titolo valido per la detenzione.

I due sono stati denunciati per riciclaggio e falsità materiale il primo e per detenzione illegale di munizionamento l’altro.