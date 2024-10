A San Felice Circeo la Festa della Protezione Civile

Sabato 12 e domenica 13 ottobre andrà in scena in piazza Gemini, nella cosiddetta Pinetina di San Felice Circeo, la seconda edizione della “Festa della Protezione Civile”. Il sabato pomeriggio e l’intera giornata successiva saranno proposte simulazioni di incendi e di operazioni di soccorso, anche alla presenza di gruppi cinofili e rocciatori. Il Gruppo Comunale della Protezione Civile ha previsto poi delle iniziative per i più piccoli, della musica con un dj set e uno spazio enogastronomico con uno stand dell’Associazione Italiana Cuochi. In programma anche una mostra statica di auto storiche con la partecipazione di “Motori Ruggenti” e “Motor Team”. La domenica, inoltre si esibirà la Banda Musicale del paese, alla presenza delle autorità locali, ci sarà uno stand gastronomico a cura dell’Associazione Italiana Cuochi e saranno estratti i premi di una lotteria di beneficenza.

La “Festa della Protezione Civile” rientra nel progetto regionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di Protezione Civile.

Ascoltiamo ulteriori dettagli dal coordinatore del gruppo comunale Fabrizio Carollo.