Aggressione in stile halloween in un distributore di benzina

Spaventosa aggressione in perfetto stile halloween, ieri notte, presso una stazione di servizio alle porte di Aprilia. Un 58enne di Nettuno, fermatosi a fare rifornimento, ha visto spuntare da un gazebo un uomo in evidente stato di alterazione: lo sconosciuto aveva con sé una maschera e si è scagliato contro di lui brandendo un’ascia. L’automobilista ha evitato alcuni fendenti, si è rifugiato nella sua vettura ed è riuscito a fuggire, nonostante alcuni colpi inferti alla carrozzeria. I carabinieri, subito allertati, hanno acquisito le riprese della videosorveglianza del distributore per provare a risalire al responsabile.