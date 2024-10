Aggressioni a medici e personale sanitario, in un libro il racconto di Giovanni Del Giaccio

LATINA – Sono in aumento le aggressioni a medici e personale sanitario. “C’è chi ci ha rimesso la vita, chi ha subito violenza sessuale, chi è stato picchiato o si è trovato di fronte una pistola. Poi ci sono coloro che quelle carenze le hanno denunciate e per questo sono stati messi da parte e inutilizzati e coloro che passeranno il resto della vita in tribunale per difendersi da accuse spesso infondate o maxi richieste di risarcimento. Raccontiamo le loro storie”. Lo racconta Giovanni Del Giaccio autore di “Volevo solo fare il medico” (Historica Editore).

Il giornalista, che ha a lungo seguito proprio la sanità per Il Messaggero di Latina e oggi è responsabile della redazione di Frosinone del quotidiano, analizza e racconta il fenomeno, ma prova a proporre anche alcune soluzioni. A partire dalla formazione dei giornalisti.

Il libro è dedicato allo scomparso direttore della Uoc di Chirurgia del Goretti, Marco Sacchi.