Al via i lavori per il nuovo asilo nido di Borgo San Donato

SABAUDIA – Iniziati oggi a Borgo San Donato i lavori per la realizzazione dell’asilo nido comunale. L’intervento, dal costo totale di circa 1,5 milioni di euro e finanziato con fondi del Pnrr, è parte della cosiddetta “Missione 4” dedicata all’Istruzione e alla Ricerca, focalizzandosi sull’incremento dei servizi educativi per la fascia d’età 0-3 anni. L’Amministrazione ha integrato le risorse con un mutuo della Cassa Depositi e prestiti, portando così il progetto alla fase esecutiva. Il fabbricato, esteso su 360 metri quadrati, sorgerà su un’area comunale attualmente libera tra via Po e via Piave. Accoglierà 30 bambini, con spazi dedicati ad attività didattiche, amministrazione e servizi di supporto.