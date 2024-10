Al via il processo all’ex Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota

PERUGIA – Prima udienza preliminare ieri in Tribunale a Perugia per l’ex giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota e altre 4 persone coinvolte nell’inchiesta che ad aprile del 2023 portò agli arresti. Cinque le richieste di costituzione di parte civile contro l’ex giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina depositate al Tribunale di Perugia davanti al gup Valerio D’Andria da parete della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della giustizia.

Quattro le persone per le quali il pm Gennaro Iannarone, titolare dell’inchiesta insieme al Procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone ha chiesto il rinvio a giudizio: oltre che Giorgia Castriota, Silvano Ferraro, Stefania Vitto e Stefano Evangelista per reati quali corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. L’udienza preliminare è poi stata rinviata al 20 novembre quando prenderanno la parola il pubblico ministero Gennaro Iannarone e i legali della difesa.