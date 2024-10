Al via il restyling dell’area mercato di Sezze

SEZZE – Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha annunciato che la settimana prossima prenderanno il via i lavori di riqualificazione dell’area destinata al mercato settimanale, in località Anfiteatro. Il progetto esecutivo dell’opera ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Lazio, per un totale lordo di 200mila euro. L’intervento consisterà nella sistemazione di alcune aiuole e di un orto sociale, nella realizzazione di nuovi parcheggi, su un’area di circa 8500 metri quadrati, e nel potenziamento della pubblica illuminazione. Come precisato da Lucidi, si punterà a consolidare il mercato come un luogo di relazioni e scambi.

“L’obiettivo del progetto – ha aggiunto il sindaco – sarà consolidare il mercato come un luogo di relazioni e scambi, rivelandosi così centrale nell’organizzazione del territorio e riuscendo ad incidere sulla qualità del paesaggio urbano. Un mercato in grado di risolvere la divergenza città-campagna, poiché l’intima connessione tra i prodotti e l’attività agricola risveglia la preoccupazione dei cittadini per i problemi paesaggistici. Questo legame deve essere così recuperato, proteggendolo dal fenomeno del consumo di suolo e rigenerando lo spazio urbano. Ci saranno ovviamente dei disagi nella fase operativa degli interventi, ma sono sicuro che saranno attenuati dal risultato che questi lavori porteranno all’area e a chi ne usufruisce”