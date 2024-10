Arresto convalidato per l’insospettabile pusher ex calciatore

Arresto convalidato questa mattina per il 28enne finito in manette a Cisterna dopo essere stato sorpreso in possesso di quasi 13 chili di cocaina e oltre due di hashish. Il ragazzo, un incensurato insospettabile, ex promessa del calcio, ha risposto alle domande del Gip di Latina Giuseppe Cario all’interno del carcere di via Aspromonte, ammettendo di aver detenuto in casa la notevole quantità di droga.