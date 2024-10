Biblioteca Olivetti, avviato il restyling: sarà pronta in primavera

Sono partiti a Terracina i lavori per il recupero funzionale della Biblioteca Adriano Olivetti. Si è potuto dare il via dopo un complesso iter di revisione del progetto originario, adeguato alle nuove normative. Come annunciato dal Comune, dopo il trasferimento dei libri custoditi nella struttura sono stati già montati i ponteggi. Il cantiere dovrebbe essere aperto fino alla prossima primavera, essendo stato stabilito in 163 giorni il termine dell’intervento. L’appalto è stato assegnato a una ditta di Colleferro per un importo di oltre 204mila euro.