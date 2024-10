Borgo Sabotino, 48enne arrestato in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento

LATINA – Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Latina. Un uomo di 48 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento restrittivo e maggiormente afflittivo è scaturito dalle reiterate mancate osservanze delle prescrizioni documentate e segnalate alla Autorità Giudiziaria nel tempo dalla Stazione dei Carabinieri.

I militari hanno anche eseguito una perquisizione a carico dell’indagato che ha permesso di trovare e sequestrare oltre 30 grammi di hashish.

Il 48enne, denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato trasferito in carcere a Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.