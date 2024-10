Caos ferroviere, oggi nuovi disagi per i pendolari per un guasto sulla lincea Formia – Roma

LATINA – Nuovi disagi questa mattina per i pendolari. Alle 7.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma – Formia è stata sospesa in direzione Roma tra Minturno e Formia a causa di un inconveniente tecnico a un treno. La circolazione è in graduale ripresa dopo la risoluzione del guasto. Gli effetti sulla mobilità ferroviaria riguardano 1 treno Intercity con rallentamento di 45 minuti, 5 treni Regionali con rallentamenti fino a 85 minuti e 2 treni Regionali limitati.

Un guasto che si aggiunge alla giornata infernale vissuta ieri a causa di un guasto tra Roma Termini e roma Tiburtina, su quanto accaduto è intervenuto il Ministro dei trasporti Matteo Salvini: “Ho chiesto che emergano le responsabilità e chi ha sulla coscienza i disagi creati a migliaia di persone ne dovrà rispondere. A quanto mi risulta, i tecnici mi dicono esserci stato un errore di un’impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo e poi diciamo che il tempo di reazione di fronte a questo errore – e conto che il privato ne risponderà – non è stato all’altezza di quello che la seconda potenza industriale d’Europa deve avere”. Il ministro ha parlato al termine del question time alla Camera. E a proposito del guasto, Salvini ha aggiunto: “Ci stanno lavorando gli ingegneri. Non è possibile investire miliardi di euro per comprare nuove carrozze, nuovi treni e poi se uno alle tre di notte a Roma pianta un chiodo nel posto sbagliato poi tu rovini la giornata di lavoro a migliaia di persone. Ho chiesto nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro. Quando ci sarà questa conclusione lo saprete”, ha concluso.