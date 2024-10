Controlli antisofisticazione a Terracina, denunciata rappresentante di ristorante per olio non conforme

TERRACINA – Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione Sanitaria di Latina ha effettuato un controllo presso un esercizio di ristorazione situato a Terracina, finalizzato a tutelare la produzione nazionale e garantire la sicurezza alimentare dei cittadini.

Al termine dell’ispezione, i militari hanno denunciato la legale rappresentante dell’attività, accusata di aver usato, per la preparazione dei pasti destinati alla clientela, olio extra vergine di oliva che, a seguito delle analisi di laboratorio, è risultato non conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente.

L’azione dei Carabinieri rientra in un ampio programma di controllo della qualità alimentare, volto a combattere le frodi e garantire standard elevati per la salute dei consumatori. Il caso di Terracina evidenzia l’importanza di un attento monitoraggio del settore della ristorazione, soprattutto in un periodo in cui la fiducia dei consumatori è cruciale.

Le autorità invitano tutti gli operatori del settore a rispettare le normative, affinché venga preservata la qualità e la genuinità dei prodotti offerti al pubblico. Il Nucleo Carabinieri continuerà le sue attività di vigilanza, sottolineando l’impegno per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori.