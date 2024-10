Controlli dei Carabinieri a Latina, denunciate due persone

LATINA – A partire dalla serata di ieri i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Latina, i militari della Sezione Operativa, hanno eseguito perquisizioni domiciliari e personali, all’esito delle quali, hanno denunciato una donna di 31 anni, sottoposta agli arresti domiciliari, per la violazione dell’art. 167 del codice della privacy: nell’abitazione dove sta scontando la pena sono state

trovate 4 telecamere collegate ad un DVR, installate in assenza di autorizzazione. Le apparecchiature sono state sequestrate.

Denunciato anche un uomo di 45 anni per detenzione illegale di munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua disponibilità, in una pertinenza dell’abitazione, sono state trovate 5 cartucce cal. 9×19, cocaina, 2 bilancini di precisione, vari oggetti per il taglio ed il confezionamento delle dosi e 1.105 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio, tutto sottoposto a sequestro.

Nel corso del servizio, che ha visto complessivamente impegnati 16 militari, suddivisi tra 6 equipaggi dei reparti dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Latina e un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili della Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma in Ciampino, sono stati controllati 51 soggetti e 21 veicoli.